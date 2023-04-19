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19 апреля 2023, 11:31

Евгений Куйвашев заявил о проведении реформы в системе подготовки профессиональных кадров на Среднем Урале

Совещание

Реформа призвана помочь решить проблему дефицита рабочих кадров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области изменят подходы к подготовке кадров для рабочих специальностей. О грядущей реформе системы среднего профессионального образования в регионе губернатор Евгений Куйвашев заявил на совещании с главами муниципалитетов. Изменения должны помочь решить проблему дефицита рабочих кадров. 

"Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что дефицит рабочих кадров только в промышленности сейчас оценивается не менее чем в 15 тысяч человек. Для решения вопроса необходимо наряду с действующими мерами принимать новые, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В ближайшее время будет определена потребность в подготовке кадров. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что проект будет находиться под его личным контролем.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области предложил предоставлять отсрочку от призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, которые работают на предприятиях оборонного комплекса. Инициатива Евгения Куйвашева направлена для рассмотрения на федеральный уровень. 

Областная газета Свердловской области

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