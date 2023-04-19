Евгений Куйвашев заявил о проведении реформы в системе подготовки профессиональных кадров на Среднем Урале

Реформа призвана помочь решить проблему дефицита рабочих кадров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области изменят подходы к подготовке кадров для рабочих специальностей. О грядущей реформе системы среднего профессионального образования в регионе губернатор Евгений Куйвашев заявил на совещании с главами муниципалитетов. Изменения должны помочь решить проблему дефицита рабочих кадров.

"Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что дефицит рабочих кадров только в промышленности сейчас оценивается не менее чем в 15 тысяч человек. Для решения вопроса необходимо наряду с действующими мерами принимать новые, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В ближайшее время будет определена потребность в подготовке кадров.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что проект будет находиться под его личным контролем.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области предложил предоставлять отсрочку от призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, которые работают на предприятиях оборонного комплекса. Инициатива Евгения Куйвашева направлена для рассмотрения на федеральный уровень.