Темы дня

Общество
19 апреля 2023, 15:43

Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить соблюдение противопожарного режима

Костер

В подавляющем большинстве в основе возгораний – человеческий фактор. Фото: Галина Соловьева

На заседании совета глав муниципалитетов региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще раз призвал руководителей держать под постоянным контролем соблюдение мер пожарной безопасности в их территориях. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Задача, которую я вас прошу держать под постоянным контролем, — соблюдение особого противопожарного режима. В подавляющем большинстве в основе возгораний — человеческий фактор. Приближающиеся майские праздники могут усугубить ситуацию. Прошу усилить информационную работу с жителями", — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор дал конкретные поручения, связанные с пожарами, которые сегодня произошли в двух муниципалитетах.

По данным МЧС, в селе Щелкун Сысертского городского округа произошел пожар, охвативший 2 частных и 2 садовых дома. В деревнях Чувашково и Колмаково Красноуфимского района горит 2 частных дома и сухая трава. На местах работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь в ликвидации пожаров и их последствий. Главы муниципалитетов должны решить вопрос с расселением жильцов, если это будет необходимо.

С 15 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственного участка. Разрешено использование стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности. Капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники.

Напомним, ранее в Березовском ликвидировали пожар у лесной Тропы здоровья.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2023, 17:41 / Общество
Евгений Куйвашев направил 79 млн рублей на строительство газопровода в селе Аракаево
19.04.2023, 16:44 / Общество
В Екатеринбурге по улице 8 Марта три дня не будут ходить трамваи
19.04.2023, 16:32 / Общество
Почти 4,5 тысячи свердловских детей поедут отдыхать в Анапу на "Поезде здоровья"
19.04.2023, 16:10 / Общество
Проект "Тружусь и горжусь" телекомпании "4 канал" поможет свердловским школьникам выбрать профессию
19.04.2023, 15:43 / Общество
Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить соблюдение противопожарного режима