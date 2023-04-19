Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить соблюдение противопожарного режима

В подавляющем большинстве в основе возгораний – человеческий фактор. Фото: Галина Соловьева

На заседании совета глав муниципалитетов региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще раз призвал руководителей держать под постоянным контролем соблюдение мер пожарной безопасности в их территориях. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Задача, которую я вас прошу держать под постоянным контролем, — соблюдение особого противопожарного режима. В подавляющем большинстве в основе возгораний — человеческий фактор. Приближающиеся майские праздники могут усугубить ситуацию. Прошу усилить информационную работу с жителями", — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор дал конкретные поручения, связанные с пожарами, которые сегодня произошли в двух муниципалитетах.

По данным МЧС, в селе Щелкун Сысертского городского округа произошел пожар, охвативший 2 частных и 2 садовых дома. В деревнях Чувашково и Колмаково Красноуфимского района горит 2 частных дома и сухая трава. На местах работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь в ликвидации пожаров и их последствий. Главы муниципалитетов должны решить вопрос с расселением жильцов, если это будет необходимо.

С 15 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственного участка. Разрешено использование стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности. Капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники.

Напомним, ранее в Березовском ликвидировали пожар у лесной Тропы здоровья.

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