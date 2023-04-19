Проект "Тружусь и горжусь" телекомпании "4 канал" поможет свердловским школьникам выбрать профессию

Сотрудники телекомпании "4 канал" расскажут старшеклассникам о героях в разных профессиях. Фото: "4 канал"

Телекомпания "4 канал" запускает проект "Тружусь и горжусь", адресованный подросткам 14–17 лет, которые определяются с выбором профессии.

В эфире "Областного телевидения" и социальных сетях будут показаны 40 видеороликов о представителях разных профессий. Также планируется проводить выездные показы в школах.

По словам управляющей телекомпании "4 канал" Элеоноры Расуловой, их сотрудники каждую неделю будут показывать ролики в школах, а также рассказывать старшеклассникам о героях в разных профессиях, чтобы накануне вступительной кампании в вузы дети могли определиться с делом своей жизни.

Одна из целей проекта "Тружусь и горжусь" — повысить уровень информированности молодежи о востребованных профессиях.

Проект "Тружусь и горжусь" создан телекомпанией "4 канал" благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке департамента информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее свердловские депутаты одобрили учреждение знака отличия "Трудовая доблесть Урала".

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