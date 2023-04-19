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19 апреля 2023, 16:44

В Екатеринбурге по улице 8 Марта три дня не будут ходить трамваи

Трамвай

На перекрестке улиц 8 Марта и Большакова будет ограничено движение автотранспорта. Фото: Павел Ворожцов

Движение трамваев, идущих по маршрутам № 1, 4, 14, 15, 25, 27 по улице 8 Марта от остановки "Фрунзе" до цирка, будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 6 мая до 05:00 9 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На перекрестке улиц 8 Марта и Большакова Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Городской транспорт" (ЕМУП "Гортранс") будет ремонтировать трамвайные пути.

В это же время на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова будет ограничено движение автотранспорта. Объезд будет организован по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге на полмесяца перекроют участок в переулке Базовом.

Областная газета Свердловской области

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