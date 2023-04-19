Кто рано встает

В новом шоу каждый зритель найдет для себя нужную, свежую и интересную информацию.

С 12 апреля на Областном телевидении (ОТВ) в эфир выходит программа «Свердловское утро». Это передача про людей, про их увлечения, быт и, конечно, про самые интересные и важные новости. Каждый, кому по утрам не хватает позитива и заряда бодрости, может больше не беспокоиться и не экспериментировать с кофе и энергетиками – нужно всего лишь встать в семь утра и включить телевизор на 21-й кнопке. Телезрителям новая программа понравилась.

– Утром зрителю привычнее смотреть не повторы вчерашних новостей, а что-то позитивное, пробуждающее, интересное, именно поэтому мы решили запустить утреннее шоу, которое расскажет обо всем, что происходит в Свердловской области. Это чрезвычайно востребованный телевизионный формат, – говорит управляющий телекомпанией «Областное телевидение» Элеонора Расулова.

Креативная команда ОТВ постаралась на славу – «Кухня», «Туризм», «Все для садоводов и огородников», «Лунный календарь», «Афиша» и «Астропрогноз» – вот далеко неполный список рубрик, который увидят зрители. Кроме того, будут викторины, конкурсы, подарки и челленджи между городами области. Главная «фишка» – это репортажи о людях которые живут и работают в разных уголках области, ведь «Свердловское утро» объединяет все города: от Каменска-Уральского до Ивделя, от Первоуральска до Тавды. Программа ориентирована на широкую аудиторию: от школьников, которые собираются на учебу, до активных пенсионеров, которые начинают свой день рано утром.

– Мы обязательно будем показывать сюжеты из городов области и у каждого жителя есть возможность стать героем программы, – рассказывает редактор передачи МиленаКарагезова.

Зрители в социальных сетях уже оценили новый телепродукт.

– Это просто супер!!! – написала Наталья Козицына на страничке ОТВ во «ВКонтакте».

– Ну и отлично, всегда были с утра по ОТВ хорошие передачи, перед работой смотрела и слушала. А потом их не стало, – радуется возвращению утренних эфиров телезрительница под ником Наталья Половникова.