Большая перемена

Подготовка молодых специалистов для работы на конкретных предприятиях позитивно скажется на развитии экономики региона. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ анонсировал реформу системы среднего профессионального образования в Свердловской области. Она должна решить вопрос с дефицитом рабочих кадров, который остро ощущается в регионе. Реформированием займутся соответствующие министерства, в чье ведение перейдут отраслевые образовательные учреждения, а конкретно – профильные заместители министров, которые сосредоточатся конкретно на этой работе. Эксперты называют решение губернатора своевременным, а представители промышленного сектора уже прорабатывают предложения по его реализации. Поддержали инициативу и на местах.

О намерении провести в регионе реформу системы среднего профессионального образования Евгений Куйвашев заявил сегодня на совещании с главами муниципальных образований. Ее цель – устранить актуальную для Свердловской области проблему дефицита рабочих кадров. Губернатор напомнил, что только в промышленности их нехватка сейчас оценивается не менее чем в 15 тысяч человек. Поэтому дополнительно к тем мерам по наполнению отраслей реального сектора экономики, которые уже принимаются в Свердловской области, необходимы новые.

«Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам. Перед каждым министерством будет поставлена задача – увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой», – сказал Евгений Куйвашев, подчеркнув, что этот проект он будет держать под личным контролем.

В ближайшее время министерства проведут консультации с главами муниципалитетов и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.

Фото: Департамент информационной политики СО

В Свердловской области набирает силу движение «Молодые профессионалы». Сегодня оно одно из самых массовых в стране. Все шире применяется модель дуального обучения. Предприятия инвестируют в развитие среднего профессионального образования, делятся своими технологиями и компетенциями. Мы в числе первых активно включились в реализацию проекта «Профессионалитет», дополнив его лучшими практиками нашей флагманской программы в сфере профобразования «Уральская инженерная школа». Помочь детям и молодежи с выбором профессии – одна из ключевых задач программы. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Сегодня в Свердловской области количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Об этом губернатор говорил 5 апреля на годовом общем собрании регионального Союза промышленников и предпринимателей. Руководство региона системно работает над решением этого вопроса.

«У нас вакансий в три раза больше, чем безработных. Эта проблема не только Свердловской области, но и всей России. Сейчас мы частично решаем кадровый дефицит в регионе за счет территориального перераспределения трудовых ресурсов», – рассказал директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

«За последние 5–7 лет в регионе произошли серьезные позитивные изменения в сфере среднего профессионального образования. Дали свои плоды программа «Уральская инженерная школа» и иные инициативы губернатора», – отметил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

По его словам, в СОСПП совместно с компаниями и предприятиями уже прорабатываются предложения по реализации новой инициативы губернатора. «Президентом России Владимиром Путиным поставлены очень амбициозные задачи по увеличению выпуска квалифицированных кадров. Они требуют новых подходов», – пояснил Александр Породнов.

Инициативу главы региона поддержали на местах.

«То, что профильные министерства будут заниматься, в том числе, и подготовкой кадров – это правильно. Сегодня все предприятия испытывают кадровый голод именно простых рабочих специальностей: сварщики, токари, слесари, наладчики и так далее. Это особенно ощутилось, когда промышленность начала перестраиваться с импорта на внутреннее потребление», – сказал глава Краснотурьинска Александр Устинов.

«Нехватка квалифицированных рабочих и на больших, и на малых предприятиях просто катастрофическая. Все, что от нас зависит, будем делать в поддержку этой реформы. В Нижнем Тагиле 13 учреждений профессионального образования. То, что в них будут готовить специалистов конкретно под наши же предприятия, позитивно скажется и на экономике, и на развитии города», – уверен мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сегодня в регионе работают более 100 учреждений средне-профессионального образования, которые готовят учащихся как по широкому списку профессий, так и по узкому: например, в моногородах для градообразующего предприятия. В их развитие уже сегодня вкладываются значительные средства. Так, в рамках губернаторской программы «Уральская инженерная школа» мастерские техникумов оснащены новым высокотехнологичным оборудованием, применяемым сегодня на предприятиях.

Привязку учреждений средне-профессионального образования к отраслевым министерствам в самих учебных заведениях считают логичной.

«Мы готовим кадры для конкретной отрасли. И кто, как не отрасль, должна диктовать, что использовать в своей работе. Будет замечательно, если наши образовательные площадки станут мини-копией завода, с тем же оборудованием. Такой бесшовный переход от студента к специалисту предприятия должен обеспечиваться при взаимодействии с отраслевыми министерствами», – отметила директор ГАПУ Свердловской области «Североуральский политехникум» Юлия Минзарипова.

Директор Института стратегического планирования и финансового анализа ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» Максим Марамыгин называет предложение губернатора «очень здравым» и указывает, что в нем скрыт глубинный смысл.

«Это неправильно, когда мастера учат не в цеху. Делать это теоретически вообще бессмысленно. И в Российской империи, и в Советском Союзе все ремесленные школы, фабрично-заводские училища, профтехучилища были при предприятиях. Такой вариант обучения позволял формировать качественный и своевременно подготовленный среднетехнический персонал. И сегодня это тоже надо делать», – убежден эксперт.

Новая реформа – не единственная инициатива губернатора Евгения Куйвашева в образовательной сфере. Ранее глава области выступил с предложением предоставлять отсрочки от ежегодного весеннего и осеннего призывов выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенны на оборонные заводы. Оно в числе прочих было направлено на федеральный уровень.