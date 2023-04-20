Госдума предложила удвоить лимит кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках

Семьям с детьми станут доступнее просторные квартиры. Фото: Галина Соловьева

С предложением увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 млн рублей до 12 млн рублей депутаты Госдумы обратились в Минстрой РФ. Согласно нынешней госпрограмме, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ от "Единой России" Сергея Колунова, инициатива необходима, потому что в муниципалитетах с населением более миллиона человек семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита. Стоимость недвижимости в регионах с момента запуска госпрограммы в 2017 году значительно выросла.

Спикер отметил, что только за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%. В отдельных городах увеличение стоимости составило более 20%. Таким образом, в целом по России средняя цена двухкомнатных квартир сейчас превышает 6,9 млн рублей, трехкомнатных — 8,8 млн рублей.

"Увеличение лимита позволит большему количеству семей приобрести новое комфортное жилье в новостройках. Станут доступнее именно трех- и четырехкомнатные квартиры, а среди семей именно они наиболее востребованные", — сказал "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

Напомним, программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена с 2017 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке.

Ранее "Областная газета" писала, что в России IT-специалистам станет проще получить льготную ипотеку.