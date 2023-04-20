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Общество
20 апреля 2023, 10:34

Артиллерийский снаряд со взрывателем найден в свердловском селе

  Олеся Касперович
Опасный предмет обнаружил свердловчанин на поле

Для разминирования боеприпаса выехала группа ОМОН. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В свердловском селе Рудянское Сухоложского района обнаружили артиллерийский снаряд со взрывателем. Взрывотехники Росгвардии уничтожили опасный боеприпас.

По информации Управления Росгвардии по Свердловской области, опасный предмет обнаружил местный житель на сельскохозяйственном поле.  

"Местный житель обнаружил предмет, внешне похожий на боеприпас. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН "Малахит". В ходе осмотра взрывотехники установили, что находкой является 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем", — говорится в сообщении военных.

После тщательной подготовки взрывотехники уничтожили боеприпас на месте. Он, несмотря на состояние коррозии, мог представлять опасность.

Напомним, в апреле в Нижней Салде сотрудники Росгвардии спасли девочку из задымленной квартиры.

Областная газета Свердловской области

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