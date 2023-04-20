Пилотажная группа "Русь" выступит 9 мая в Кировграде, Верхней Пышме и Ревде

Летчики 9 мая пролетят над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой. Фото: пилотажная группа "Русь"

Летчики пилотажной группы "Русь" 9 мая выступят над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы будем рады видеть всех друзей на наших выступлениях. До встречи на праздничных полетах!" — написано в анонсе выступления.

Пилотажная группа "Русь" — старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Пилоты эскадрильи — единственные в нашей стране летчики, выступающие на самолетах Л-39 "Альбатрос". Эти легкие реактивные штурмовики используются в Российских ВВС в качестве учебно-тренировочных. Летчики "Руси" демонстрируют отечественную школу летного мастерства и слетанность.

Напомним, ранее Уральский завод гражданской авиации провел очередные летные испытания многоцелевого самолета "Байкал".