Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели для сельчан медики Центра здоровья Ирбитской ЦГБ

Скандинавская ходьба особенно рекомендована людям старшего возраста. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Жители поселка Спутник Ирбитского района стали участниками занятия по скандинавской ходьбе, которое провели для них на свежем воздухе специалисты Центра здоровья Ирбитской центральной городской больницы.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, мастер-класс — это часть мероприятий комплексного проекта "Диспансерное наблюдение пациентов и их информационное сопровождение", организованного больницей и страховой компанией.

"Мы уже провели два занятия в Школе здоровья для пациентов с артериальной гипертонией в фельдшерско-акушерском пункте поселка Спутник. На мастер-класс по скандинавской ходьбе пригласили всех желающих, в том числе и жителей соседних территорий — Ерзовки, Мордяшихи и Кокшарихи", — пояснила руководитель Центра здоровья и медицинской профилактики Ирбитской ЦГБ Валентина Колесниченко.

На мастер-классе активным сельчанам рассказали, как получить максимальную пользу от ходьбы, какой необходимо использовать инвентарь. Жители Ирбитского района узнали, что северная ходьба помогает при неврозах, бессоннице, сколиозе, остеохондрозе, болезни Паркинсона. Тренировки подходят практически всем, тем не менее необходима предварительная консультация с лечащим врачом.

Напомним, что укрепление здоровья россиян является одной из актуальных задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Напомним, губернатор Свердловской области сделал бессрочными программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".