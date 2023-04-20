Жители Верхней Туры активнее всего голосуют за объекты благоустройства

Свердловчане активно голосуют за объекты благоустройства. Фото: Павел Ворожцов

Промежуточные итоги онлайн-голосования за благоустройство городских пространств выявили лидеров среди муниципалитетов региона. Самыми активными на первом этапе кампании стали жители Верхней Туры. Всего проголосовало свыше 125 тысяч свердловчан.

Так, согласно статистике, в Верхней Туре свои голоса за будущие объекты благоустройства отдали 1 789 человек. Это составляет 100,6% от установленного для города целевого показателя. Для всех территорий, напомним, он равен 25% от числа жителей старше 14 лет. Второе место занимает Волчанск: две городские площадки, которые участвуют в проекте, набрали более 1 500 голосов. Это 86,7% показателя. Третий результат у Верхнего Тагила — 1 293 голоса, что составляет 52% от целевого показателя.

"Уверен, что заданный свердловчанами в первые же дни кампании темп голосования сохранится. Ведь каждый из нас хочет, чтобы его город стал более красивым, уютным, чтобы в шаговой доступности от него были современные площадки для занятий спортом, места для прогулок с детьми и друзьями и просто для спокойного отдыха", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В Екатеринбурге за объекты благоустройства проголосовало около 20 тысяч горожан. На данный момент первое место по количеству голосов занимает летний парк "Уралмаш". За него отдали свой голос 9 495 жителей. На втором месте парк Чкалова (5 208 голосов). Далее идут парк 50-летия ВЛКСМ (3 019), парк Энгельса (1 436) и сквер им. Титова (573).

Напомним, всего 149 общегородских пространств из 55 муниципалитетов Свердловской области участвуют в онлайн-голосовании федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Отдать свой голос можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru либо на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование". Кроме этого, уральцы могут обратиться за помощью к волонтерам проекта. На сегодняшний день в населенных пунктах региона работает более 2 700 добровольцев.

Напомним, девять свердловских городов получат деньги на благоустройство.