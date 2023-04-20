Глава Роспотребнадзора спрогнозировала всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 в России

Новый штамм коронавирусной инфекции контагиозен, но по симптомам напоминает ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

Всплеск заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции под названием "арктур" в России прогнозируется к концу мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки в Саратов.

По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому: российские тесты на COVID-19 выявляют новый штамм так же, как и предыдущие варианты вируса.

"Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть", — цитируют Анну Попову "Известия".

В настоящее время в России подтверждено четыре случая заражения штаммом "арктур". Анна Попова отметила, что новый штамм более заразен, чем его предшественники, и даже небольшой контакт с зараженным ведет к инфицированию. Однако отсутствует тяжелое течение заболевания. Как правило, болезнь проходит в виде ОРВИ.

Ранее "Областная газета" писала, что штамм коронавируса "кракен" не будет доминировать в России.