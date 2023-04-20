Уральские хирурги избавили свердловчанку от огромной опухоли, с которой она жила полвека

Людмила Пащенко благодарна врачам за успешную операцию, внимательность и доброжелательность. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи второго хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) прооперировали 67-летнюю жительницу поселка Малышева. Они удалили огромную опухоль брюшной полости, которая могла вызвать серьезные осложнения. Женщина жила с этим образованием целых полвека.

"Всегда существует риск, что со временем опухоль может трансформироваться в злокачественную, тем более при таком стремительном росте, какой наблюдался в данном случае. Даже будучи доброкачественной, она могла вызвать серьезные осложнения, так как все органы уже были смещены на другую половину живота", — пояснил врач второго хирургического отделения СОКБ № 1 Андрей Сабадаш.

Опухоль появилась у Людмилы Пащенко 50 лет назад, однако именно в последние годы образование начало стремительно расти и могло стать злокачественным. Испытывая дискомфорт, свердловчанка обратилась за помощью к врачам СОКБ № 1.

Трехкилограммовую опухоль удалили лечащий врач пациентки Андрей Сабадаш и его коллега Александр Воробьев. По словам хирургов, ранее им не приходилось сталкиваться с липомами таких больших размеров. Через пять дней после операции пациентку выписали из больницы.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями и рисками их возникновения является одним из ключевых направлений нацпроекта "Здравоохранение". В Свердловской области работают 14 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). С их помощью уральские врачи повышают доступность диагностики онкопатологий в регионе. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" сеть ЦАОП расширяется — аналогичные подразделения откроются в Ревде, Алапаевске, еще два центра появятся в больницах Екатеринбурга.

Напомним, более 50 недоношенных малышей спасли свердловские врачи от необратимой слепоты.