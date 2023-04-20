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20 апреля 2023, 14:39

В Екатеринбурге пройдет выставка дронов уральских производителей

Квадрокоптер

В программе интенсива — панельная дискуссия и шоу дронов. Фото: Полина Зиновьева

Выставка дронов уральских производителей с демонстрационными полетами пойдет 28 апреля в технопарке "Университетский". Мероприятие организовано в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина по развитию отрасли беспилотных авиационных систем.

Интенсив на тему "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем на Урале" организовали разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) "Лаборатория будущего" совместно с технопарком "Университетский". В программе — панельная дискуссия и шоу дронов.

В мероприятии примут участие: производители беспилотных авиационных систем; представители отраслей, которые применяют БАС (энергетика, строительство, МЧС, войсковые части и др.); сотрудники учебных заведений, которые формируют кадровый резерв отрасли БАС, и другие.

В рамках интенсива эксперты обсудят проблемы и возможности использования беспилотных систем в экономике Урала, продемонстрируют возможности обучения специалистов в сфере БАС, а также покажут дроны различных производителей.

Напомним, ранее Евросоюз запретил поставку в Россию игрушечных дронов.

Областная газета Свердловской области

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