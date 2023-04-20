«Я благодарна уральским врачам»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Социальный работник из Донецка Елена ШТАШКЕВИЧ может снова ходить благодаря профессиональной работе екатеринбургских врачей. На Средний Урал она попала с серьезным осколочным ранением ноги. Свердловские медики в течение двух месяцев провели женщине несколько сложных операций, разработали специальную программу по ее восстановлению. Сегодня пациентка из Донбасса готовится вернуться к полноценной жизни.

Ранение Елена получила на пороге собственной квартиры, когда собиралась отправиться на работу. Осколок от разорвавшегося снаряда прошел навылет, серьезно повредив бедренную часть левой ноги, сломав кость. В местной больнице женщину не рискнули оперировать из-за низкого гемоглобина. Пожилой дончанке (Елена 1959 года рождения) предложили два месяца находиться на вытяжке, после чего еще три месяца ходить в гипсе. Это было похоже на приговор.

«Обстрелы у нас по-прежнему бывают часто. Под снаряды попадают и больницы, и жилые кварталы. Я понимала: случись что, просто не успею укрыться. Ведь моя нога будет полностью в гипсе», – рассказала Елена Шташкевич.

В Екатеринбурге у Елены живет дочь, она-то и организовала госпитализацию в одну из травматологических клиник столицы Среднего Урала. Но к тому времени как она попала в чуткие руки свердловских врачей, ситуация усложнилась. В Екатеринбург дончанка прибыла так и не будучи прооперированной, а после ранения прошло уже 24 дня.

За два месяца Елена Шташкевич перенесла пять операций, после чего была направлена на восстановление в отделение медицинской реабилитации с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы Центральной городской клинической больницы № 3 Екатеринбурга (ЦГКБ № 3). Однако первый восстановительный этап не принес полностью положительного результата.

«Перед нами стояла чрезвычайно сложная задача: травмированная нога имела форму дуги и была короче другой на четыре сантиметра. Усилия наших врачей и инструкторов ЛФК позволили пациентке разгибать ногу только до 80 градусов, далее реабилитационный процесс застопорился. Необходимо было новое оперативное вмешательство», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ЦГКБ № 3 Наталья Махнёва.

На помощь пришли коллеги из Уральского института травматологии и ортопедии имени Василия Чаклина. Благодаря сложной и профессионально выполненной операции, состоящей из трех этапов, врачи травматологического института смогли не только выпрямить ногу, зафиксировав ее пластинами, но и выполнили пластику кожных и мышечных тканей.

Из института Елена Шташкевич вернулась в ЦГКБ № 3. Здесь ей предстояло заново научиться ходить. В отделении медицинской реабилитации бригада врачей разработала специальную программу восстановления с использованием аппаратов механотерапии, массажа, индивидуального комплекса физических упражнений и физиотерапии. Эффект превзошел ожидания: уже через несколько дней вернулась подвижность колена и тазобедренного сустава, возобновился кровоток, пациентка начала чувствовать всю ногу от бедра до пятки.

Процесс лечения и реабилитации дончанки длится уже семь месяцев. В судьбе жительницы Донбасса приняли участие травматологи, хирурги, реабилитологи, специалисты из медперсонала разного профиля – более 20 специалистов. Сегодня она продолжает восстановление в реабилитационном стационаре «Озеро Чусовское». Пока Елена передвигается с помощью ходунков из-за риска внезапных головокружений.

«Я очень благодарна всем уральским врачам. Меня покорило их профессиональное отношение к пациенту. Что касается ЦГКБ № 3, то здесь очень внимательные и заинтересованные в получении наилучшего результата медики: заведующая Наталья Махнёва, инструктор ВладимирБуланкин, медицинские сестры. Все относятся к пациенту максимально бережно», – отметила Елена Шташкевич.

Лечение и реабилитация благодаря национальному проекту «Здравоохранение» доступны бесплатно жителям новых территорий России наравне со всеми гражданами нашей страны, проводятся бесплатно, отметили в департаменте информационной политики региона.

В донецкой больнице лечить Елену не решились. Свердловские медики в течение двух месяцев сделали несколько сложнейших операций. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области