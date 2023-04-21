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21 апреля 2023, 09:35

Уральских мусульман поздравил с праздником Ураза-байрам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

  Олеся Касперович
Празднику Ураза-байрам предшествовал священный месяц Рамадан

Митрополит 17 апреля разделил с мусульманами ифтар в резиденции "Центрального муфтията". Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил мусульман Свердловской области с этим великим праздником.

"Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей", — отметил в своем telegram-канале митрополит.

В своем сообщении архиерей добавил, что церковь взаимодействует с исламской общиной в сфере образования, а также выразил уверенность в дальнейшей совместной деятельности на благо России.

Добавим, празднику Ураза-байрам предшествовал священный месяц Рамадан. Чтение праздничной молитвы началось сегодня в уральских мечетях почти сразу после восхода солнца. Свои двери для верующих мусульман открыли более 80 мечетей и молельных домов Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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