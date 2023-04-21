Евгений Куйвашев направил деньги на обеспечение чистой питьевой водой более 200 тысяч тагильчан

Более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила будут обеспечены чистой питьевой водой. Фото: Алексей Кунилов

На заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев, был положительно решен вопрос о выделении денег Нижнему Тагилу на начало строительства станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск. Решением главы региона чистой питьевой водой будут обеспечены более 200 тысяч тагильчан.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" Нижний Тагил получит субсидию на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск. За два года на мероприятия будет выделено свыше 950 миллионов рублей", — сказал Евгений Куйвашев.

Старый гидроузел, построенный в 1970-е годы, уже не обеспечивает надлежащее качество питьевой воды, поэтому станция водоподготовки "Южная" с современными технологиями заменит ее. Проект станции уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Согласно принятому постановлению, в 2023–2024 годах на начало строительства "Южной" из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного — 66,7 миллиона, из местного — 105,9 миллиона рублей.

Добавим, что проект строительства станции водоподготовки "Южная" включен в заявку на участие в федеральном проекте "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Напомним, глава региона одним из приоритетных направлений работы отмечал реализацию проектов развития систем водоснабжения в регионе. Так, по итогам 2022 года 83% жителей Свердловской области, включая сельчан, обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе.