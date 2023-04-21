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Общество
21 апреля 2023, 10:12

Евгений Куйвашев направил деньги на обеспечение чистой питьевой водой более 200 тысяч тагильчан

  Олеся Касперович
Станция водоподготовки будет будет построена по современным технологиям

Более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила будут обеспечены чистой питьевой водой. Фото: Алексей Кунилов

На заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев, был положительно решен вопрос о выделении денег Нижнему Тагилу на начало строительства станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск. Решением главы региона чистой питьевой водой будут обеспечены более 200 тысяч тагильчан.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" Нижний Тагил получит субсидию на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск. За два года на мероприятия будет выделено свыше 950 миллионов рублей", — сказал Евгений Куйвашев.

Старый гидроузел, построенный в 1970-е годы, уже не обеспечивает надлежащее качество питьевой воды, поэтому станция водоподготовки "Южная" с современными технологиями заменит ее. Проект станции уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Согласно принятому постановлению, в 2023–2024 годах на начало строительства "Южной" из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного — 66,7 миллиона, из местного — 105,9 миллиона рублей.

Добавим, что проект строительства станции водоподготовки "Южная" включен в заявку на участие в федеральном проекте "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Напомним, глава региона одним из приоритетных направлений работы отмечал реализацию проектов развития систем водоснабжения в регионе. Так, по итогам 2022 года 83% жителей Свердловской области, включая сельчан, обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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