Уральская журналистка стала победителем Всероссийского телевизионного студенческого конкурса

Анастасия Хлевная получила ТЭФИ за сюжет, который вышел на "Областном телевидении". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге назвали победителей Всероссийского телевизионного студенческого конкурса. Лауреатом в номинации "Информационный сюжет" стала студентка 4 курса журфака УрФУ, корреспондент "Областного телевидения" Анастасия Хлевная.

Как сообщает департамент информационной политики региона, в финале участвовали работы студентов и выпускников вузов, связанных с производством кино или тележурналистикой, из 14 регионов России. Победителей выбрали в девяти номинациях, среди которых "Документальный фильм", "Интернет-проект", "Репортер" и другие. Лауреатам вручили студенческий ТЭФИ: статуэтку с изображением золотого Орфея. Анастасия Хлевная получила свою награду за сюжет "В Заречном 61-летняя женщина стала актрисой и помощником режиссера".

В течение трех дней конкурса для участников прошли образовательные мероприятия. Известный журналист Арина Бородина прочитала лекцию на тему "Увлечь сериалом. Борьба за зрителей", а режиссер, продюсер и сценарист Ольга Арлаускас провела мастер-класс "Контент, с помощью которого можно изменить мир". В финале участники провели баттл "Поколение TikTok против поколения телека". За юное поколение выступала автор проектов телеканала НТВ, преподаватель факультета журналистики Института кино и телевидения Анастасия Пак, а за старшее — телеведущий, актер Иван Распопов.

Добавим, что оценивали работы такие деятели культуры и мэтры тележурналистики, как президент фонда "Академия российского телевидения", специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, член Академии российского телевидения, декан факультета журналистки МГУ Елена Вартанова, ректор института кино и телевидения Юрий Летовчин, генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

Напомним, первокурсник УрФУ выиграл всероссийский туристический конкурс.