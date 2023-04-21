В Кольцово задержан пассажир, незаконно перевозивший изделия из уральских самоцветов

Пассажир пытался незаконно вывезти сувениры из уральских камней. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово таможенники обнаружили коллекцию незадекларированных сувениров, которую пассажир пытался вывезти из страны в Узбекистан. Общая стоимость декоративных изделий из уральских самоцветов составила более полутора миллионов рублей.

По информации пресс-службы Уральского таможенного управления, в четырех чемоданах и рюкзаке инспекторы обнаружили 81 статуэтку. Мужчина пояснил, что купил их в Екатеринбурге примерно за 200-250 тысяч рублей. О том, что за вывоз такого груза нужно платить пошлину, пассажир не знал. По его словам, товары предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте.

"Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС", — подчеркнул Михаил Сентяков, исполняющий обязанности начальника Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина.

У нарушителя изъяли весь груз. Экспертиза показала, что объекты содержат такие минералы, как янтарь, яшма, нефрит, малахит, агат, аметист, змеевик. В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. По постановлению суда мужчина заплатит штраф 393 тысячи рублей и тогда сможет забрать свою коллекцию.

Ранее "Областная газета" писала, что на Урале ФСБ и таможня пресекли деятельность контрабандиста, вывозившего лес за границу.