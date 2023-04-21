В мае у россиян будет 3 дополнительных выходных дня

Министерство труда России напомнило, как мы будем отдыхать в майские праздники. В период с 29 апреля по 9 мая будет 7 выходных дней, говорится в сообщении Минтруда в telegram-канале.
Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Рабочие дни — со 2 по 5 мая.
С 6 по 9 мая — снова дни отдыха. А рабочая неделя будет короткая: с 10 по 12 мая.
Напомним, Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность в Свердловской области на время майских праздников.
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