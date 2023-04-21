В Екатеринбурге Госавтоинспекция массово проверяет водителей

Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Фото: Павел Ворожцов

С 21 по 23 апреля сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей. Цель — пресечь грубые нарушения правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС также будут выявлять водителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, тех, кто лишен права управления или не имеет его. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

При помощи специальных приборов "Свет" инспекторы также проверят светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает: если вы стали очевидцем того, что кто-то управляет автомобилем в состоянии опьянения, оперативно сообщайте об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.

Напомним, ранее судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд, благодаря которому автомобилисты погасили долги по штрафам на сумму почти в 2 млн рублей.