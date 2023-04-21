В Свердловской области потушены все лесные пожары

20 апреля в регионе зарегистрировано 13 природных пожаров, 10 из них были потушены. Фото: Галина Соловьева

По данным на 14:00 21 апреля, все природные пожары на Среднем Урале полностью потушены. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

20 апреля в регионе зарегистрировано 13 природных пожаров, 10 из них были потушены. Еще три возгорания в Гаринском и Алапаевском лесничествах ликвидированы к обеду 21 апреля. Сообщений о новых возгораниях в лесах не поступало.

В преддверии выходных специалисты призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ, запуск фейерверков и организация фаер-шоу. Туристы могут останавливаться на ночлег только на специально отведенных местах. Нельзя пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключение сделано только для стационарных мангалов или печей, установленных с соблюдением требований пожарной безопасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф: для граждан — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону 8 800 100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить соблюдение противопожарного режима.

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