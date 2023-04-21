Миллиард чистой воды

Новая станция обеспечит чистой водой более 200 тысяч тагильчан. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ выделил деньги Нижнему Тагилу на начало строительства станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск, которая обеспечит чистой водой более 200 тысяч жителей. На эти цели из бюджетов разных уровней будет направлено свыше 1 миллиарда рублей. Большая часть средств выделена в рамках федерального проекта «Чистая вода». В правительстве области масштабы проекта называют беспрецедентными. Вопрос повышения уровня качества питьевой воды в Свердловской области находится на особом контроле главы региона.

«В рамках федерального проекта «Чистая вода» Нижний Тагил получит субсидию на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. За два года на мероприятия из федерального и областного бюджетов будет выделено свыше 950 миллионов рублей», – сообщил Евгений Куйвашев на прошедшем в минувший четверг заседании правительства.

Новая станция позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел, построенный еще в 1970 годы. Таким образом, в домах тагильчан будет обеспечено надлежащее качество питьевой воды – сегодня это не всегда позволяют сделать устаревшие технологии и оборудование.

Проект строительства «Южной» был включен в заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно принятому постановлению, в 2023–2024 годах на начало строительства этого объекта из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного – 66,7 миллиона.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в рамках проекта будет возведена станция водоподготовки с современной линией очистки воды с помощью самопромывных фильтров и предварительным озонированием. Проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

«По масштабам это беспрецедентный проект. Многое, конечно, будет зависеть от федерального финансирования, но мы держим руку на пульсе и надеемся, что станция будет построена в запланированные сроки», – сказал Николай Смирнов.

Финансирование проекта будет осуществлено не только за счет федерального и областного бюджетов. Из средств Нижнего Тагила необходимо будет выделить еще 105,9 миллиона рублей. По проекту планируется проложить 17 километров нового водовода, который свяжет станцию с городскими сетями водоснабжения. Это необходимо, чтобы исключить повторное загрязнение воды при ее транспортировке.

«Запланированная мощность новой станции – 100 тысяч кубометров в сутки. Для повышения барьерной роли очистных сооружений против вирусного загрязнения будет применяться обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Срок службы нового коммунального объекта – минимум 50 лет», – рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Проекты развития систем водоснабжения в Свердловской области – одно из приоритетных направлений работы, находящихся на контроле у губернатора. 14 апреля 2023 года на заседании правительства области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать эти вопросы под особым контролем. Все заявки должны подаваться своевременно, а соответствующее финансирование проектов и целевое расходование средств быть обеспечено.

И речь не только о строительстве новых объектов. Модернизация и замена сетей также позволяют улучшить качество воды. Эти мероприятия проводятся в рамках областной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. В ближайшие два года запланирован капитальный ремонт 278 километров сетей водоснабжения на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

Факты Благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе достигнуты серьезные успехи по развитию систем водоснабжения. По итогам 2022 года доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, превысила 83%, что превышает плановые параметры. Развитие и модернизация систем водоснабжения ведется не только в городах, но и в селах, где устанавливаются блочные станции водоочистки. В 2022 году завершено строительство системы водоснабжения в Кушве, запущены новые станции водоподготовки в селах Покровское и Колчедан Каменского ГО, а также в селах Волковское и Гарашкинское Богдановичского ГО.

Планы В 2023–2024 годах в Свердловской области планируется запуск 16 станций водоочистки в 11 поселках: еще 26 тысяч свердловчан будут получать качественную воду. В 2023 году планируется модернизация станций водоподготовки в Ивделе, ЗАТО Свободный, селе Чернокоровское Богдановичского ГО, пгт Мартюш Каменского ГО, в селе Мугай Махневского МО, а также установка модульной станции на водозаборных очистных сооружениях в Новой Ляле. В 2023 году должны завершиться работы по реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла, а также строительство системы водоснабжения села Байкалово. В 2023 году продолжится строительство второй нитки водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище в Каменске-Уральском.