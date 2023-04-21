«Мы являемся свидетелями исторических событий»

Заседание Совета Свердловской Общественной палаты состоялось в Екатеринбурге 21 апреля в Резиденции губернатора. В ходе работы присутствующие рассмотрели пять насущных вопросов жизни региона. Среди них – ежегодный доклад «О состоянии гражданского общества в Свердловской области».

С приветственным словом к общественникам обратился вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

«Общественная палата Свердловской области – орган абсолютно независимый. Но совместно нам удается решать самые насущные вопросы. Благодарю вас за поддержку, за вашу безвозмездную работу», – сказал Олег Чемезов.

вице-губернатор Олег Чемезов поблагодарил членов Совета Общественной палаты за самоотверженный труд Фото: Павел Ворожцов

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков выступил перед членами Совета с докладом «О поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области». В нашем регионе таких организаций более 4 тысяч.

«Свердловская область традиционно занимает лидирующее положение среди субъектов Уральского федерального округа по числу социально ориентированных некоммерческих организаций. Некоммерческие организации зачастую работают по зову сердца. Такое трепетное, человеческое отношение к своей деятельности имеет огромное значение для получения конечного результата в работе с детьми, пожилыми, инвалидами и другими категориями граждан», – сказал Руслан Садыков.

Также министр отметил, что наиболее востребованной среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) остается финансовая поддержка. Ее объемы ежегодно увеличиваются. Если по итогам 2021 года на поддержку СОНКО был направлен 1 млрд рублей, то в 2022 году объем выделенных средств составил уже 1,3 млрд рублей.

Заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов рассказал общественникам о мерах поддержки ветеранов специальной военной операции, членов их семей и вынужденных переселенцев.

«Приоритетными направлениями организации работы в Свердловской области являются: работа Штаба гуманитарной помощи в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, предоставление мер соцподдержки, создание в Свердловской области системы социальной адаптации и реабилитации ветеранов локальных войн и конфликтов, а также членов их семей и организация филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», – сообщил Алексей Сабитов.

заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО и членов их семей Фото: Павел Ворожцов

Также перед членами Совета выступили заместитель Министра здравоохранения области Валентин Ерёмкин с докладом «О реализации Федерального проекта «ЗдравКонтроль» в регионе и председатель комиссии Общественной палаты Свердловской области по науке и развитию цифровой экономики Юлия Лаврикова, которая рассказала «О формировании технологического суверенитета Свердловской области».

Ключевым моментом заседания Совета Общественной палаты региона стало выступление ее председателя Александра Левина, который представил коллегам ежегодный доклад «О состоянии гражданского общества в Свердловской области».

«Последние годы стали испытанием на прочность всего гражданского общества. В очередной раз можно констатировать, что мы являемся свидетелями исторических событий. И можно с уверенностью сказать, что все трудности, все вызовы мы преодолеваем с честью», – сказал Александр Левин.

министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков и председатель Общественной палаты региона Александр Левин подписали соглашение об информационном взаимодействии Фото: Павел Ворожцов

Этот документ представляет срез и анализ всех сторон жизни свердловского общества в прошлом году: от поддержки военнослужащий в зоне СВО до проведения мероприятий, посвященных году Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также описывает работу всех общественных организаций от Советов при исполнительных органах государственной власти до отрядов «Юнармии».

Доклад получился содержательно насыщенным. На следующей неделе редакция «Областной газеты» планирует пригласить председателя свердловской Общественной палаты Александра Левина, чтобы он более детально рассказал о сути Доклада. Читатели «ОГ» узнают об этом на полосах газеты.