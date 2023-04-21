В выходные в Свердловской области незначительно потеплеет

Днем в субботу в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь. Фото: Полина Зиновьева

Влияние антициклона на погоду в Свердловской области закончилось до следующей недели. В выходные ее будет определять циклон, который движется к нам со стороны Каспия.

"Связанные с циклоном осадки в основном придутся на Южный Урал, а также на южную часть Свердловской области. Максимум осадков ожидается в субботу", — сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Днем — небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью — от -2 °С до +3 °С, на севере до -6 °С. Днем будет от +11 °С до +16 °С. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду.

23 апреля погода практически не изменится. Станет на один градус теплее, а ветер сменится на северо-западный.

В Екатеринбурге ночью 22 апреля будет от +1 °С до +3 °С, днем от +11 °С до +13 °С. Будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду.

23 апреля днем будет от +15 °С до +17 °С. Будет облачно с прояснениями, без дождей. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду.

Напомним, 15 апреля в Екатеринбурге побит температурный рекорд 2008 года.