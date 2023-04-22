В Кадниково появится инклюзивная "Экотропа Лисья"

Для путешественников на колясках экотропу оборудуют специальным настилом и деревянными мостками. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В августе 2023 года в селе Кадниково Сысертского городского округа появится инклюзивная "Экотропа Лисья" протяженностью четыре километра. Туристический маршрут оборудует команда экокомплекса "Уральская пчелка" вместе с экспертами из ассоциации "Особые люди".

Проект соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Наш округ активно развивает зоны туризма и рекреации, в том числе и с помощью прогулочных троп. В последнее время появился большой спрос на развитие услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в рамках тропы "Сысертская сотня" появится капиллярный маршрут с необходимыми условиями для инклюзивного туризма", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

По его словам, этот опыт будет тиражироваться и на другие туристические объекты территории.

На "Экотропе Лисьей" для путешественников на колясках появятся специальный настил и деревянные мостки. Для незрячих установят аудиостенды и информационные щиты со шрифтом Брайля.

Вдоль экотропы установят скульптуры животных из природных материалов, повесят кормушки и скворечники.

Создатель инклюзивной тропы и директор экокомплекса "Уральская пчелка" Татьяна Каркачева рассказала, что к ним часто приезжают люди с ограниченными возможностями здоровья и им нужны комфортные условия для отдыха на природе.

Консультантами в создании инклюзивной тропы выступят эксперты ассоциации "Особые люди" и Агентство стратегических инициатив.

Отметим, что экокомплекс "Уральская пчелка" вошел в новый проект Агентства стратегических инициатив "Открыто для всех". Он призван формировать сообщество инклюзивного бизнеса, который внедряет лучшие российские практики по созданию безбарьерной среды.

Напомним, ранее свердловчане выбрали лучшие социальные проекты региона.

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