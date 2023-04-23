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23 апреля 2023, 12:42

В России начался эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых

  Андрей Осенков
Красная икра

Эксперимент по маркировке красной икры в РФ продлится по 31 марта 2024 года. Фото: Алексей Кунилов

В России стартовал эксперимент по маркировке красной икры в потребительской упаковке. Постановление, размещенное на официальном портале правовой информации, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку", — сообщается в документе.

Эксперимент поможет протестировать возможности использования технологии нанесения маркировки на икру, а также  организовать эффективное взаимодействие органов власти с производителями, импортерами икры, организациями оптовой и розничной торговли.

"Проведение эксперимента не приведет к дополнительным затратам участников оборота: участие в эксперименте является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается), а необходимое оборудование будет безвозмездно предоставлено оператором системы маркировки", — отмечала ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, сообщается на сайте Минпромторга РФ. 

Замминистра отметила, что эксперимент крайне важен для отрасли. Его проведение должно помочь в выявлении икры нелегального происхождения, сегодня общая доля на рынке такой продукции составляет больше 20%. 

Осенью 2022 года о решении включиться в проект заявили крупные российские рыбодобывающие компании. 

Ранее "Областная газета" рассказывала, как выбрать и хранить красную икру и другие деликатесы. 

Областная газета Свердловской области

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В России начался эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых