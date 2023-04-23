Кластер "Домна" представил нового уральского дизайнера

Пример одежды бренда ALEXANDRA BELOUSOVA, выставленной в креативном кластере "Домна". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Дизайнер из Верхней Пышмы Александра Белоусова представила стильную одежду для женщин с нестандартными формами в креативном пространстве "Домна". В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес", знакомит уральцев с местными брендами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Дизайнером месяца в "Домне" была выбрана основательница бренда ALEXANDRA BELOUSOVA и студии пошива одежды размеров plus size. Александра Белоусова быстро прошла путь от швеи-надомницы до автора собственных коллекций и модных показов. Дизайнер выпускает базовую одежду: брюки, платья, юбки, жакеты и пальто. Отличительная черта марки — стилевая эклектика, когда смешаны различные направления. Например, модельер сочетает спорт-шик и кэжуал.

"Почти 10 лет я занималась индивидуальным пошивом. Ко мне все чаще обращались женщины с нестандартными формами. Именно они побудили меня запустить в 2022 году свою линию одежды. Найти красивую, стильную и комфортную одежду размеров plus size непросто. Но пышные формы — совсем не повод выглядеть скучно", — говорит дизайнер Александра Белоусова.

Ранее Александра прошла отбор в мультибрендовый бутик "Имена" — совместный проект СОФПП и ТРЦ VEER Mall. Сегодня одежду уральской марки можно примерить в магазине "Домны" благодаря акции "Дизайнер месяца". Она позволяет молодым дизайнерам в течение месяца бесплатно вести торговлю в "Домне", а также на одноименном маркетплейсе.

Креативное пространство сотрудничает со свердловскими производителями и мастерами на постоянной основе. Сегодня в ассортименте магазина представлена не только одежда, но и аксессуары, ювелирные украшения, товары для дома, уникальные сувениры и многое другое. Напомним, креативный кластер "Домна" был открыт СОФПП в старинном особняке на улице Вайнера, 16 при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отмечает, что бутик "Имена" и магазин в "Домне" были созданы для того, чтобы начинающие предприниматели могли попробовать свои силы в офлайн-торговле, получить обратную связь от потребителей о качестве и других характеристиках продукции, сформировать цены, понять спрос и соотнести его с производственными мощностями.

Предложить свои товары для реализации в "Домне", в том числе в рамках акции "Дизайнер месяца", можно, отправив заявку на электронный адрес pnv@sofp.ru. В письме должна быть указана марка одежды, краткая справка о ней, а также прикреплен фотокаталог изделий и ссылка на социальные сети или сайт бренда.

Напомним, для самозанятых свердловчан проведут онлайн-форум по развитию бизнеса.