Ранее Михаил Богинский руководил СУ СКР по Свердловской области. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Бывший глава свердловского управления Следственного комитета России Михаил Богинский назначен главным федеральным инспектором Свердловской области, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

Распоряжение о назначении подписал полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

"В полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений Президента, а также выполнение других контрольных мероприятий на территории региона", — уточнили в полпредстве.

Михаилу Богинскому 53 года, родом из Казани. Он окончил Казанский государственный университет.

С 1992 по 2007 годы работал в органах прокуратуры Казани и Республики Татарстан. С 2007 по 2011 годы руководил следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. Далее до 2018 года возглавлял СУ СК РФ по Тюменской области. С 2018 по 2023 годы руководил следственным управлением СКР по Свердловской области.

Напомним, в настоящее время обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области исполняет полковник юстиции Анатолий Надбитов.