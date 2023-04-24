В поселке Садовом после модернизации открыли отделение почты

Обновленное отделение почты в Садовом будет работать со вторника по субботу. Фото: Галина Соловьева

В пригороде Екатеринбурга поселке Садовом открыли модернизированное отделение Почты России. Оно рассчитано на обслуживание более 3 300 жителей, рассказали в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

В отделении поменяли системы отопления, кондиционирования, установили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали подъемник и доступную среду.

Жители могут воспользоваться стандартными услугами почты, подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами на специально выделенном для этого компьютере. Кроме того, для клиентов на почте оборудовали "медицинский уголок", где люди самостоятельно смогут измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

Ранее за услугами почты жителям Садового приходилось ездить в Екатеринбург. Сейчас для них пять дней в неделю доступно обновленное отделение. Оно будет работать со вторника по субботу (вторник — с 9:00 до 18:00, со среды по субботу — с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Напомним, в Екатеринбурге откроется Центр оцифровки писем.

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