Свердловская область в числе первых регионов России переходит на цифровую отчетность в сфере строительства

Свердловская область стала первой по внедрению технологий информационного моделирования в строительстве социально значимых объектов. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область стала одним из первых российских регионов, который переходит на ведение машиночитаемой исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов, финансируемых из областного бюджета. Постановление правительства, которое определяет особенности перехода на цифровую отчетность, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее глава региона поставил задачу по активизации цифровой трансформации всех сфер экономики Среднего Урала. Благодаря поддержке губернатора цифровизация в строительной отрасли идет высокими темпами, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область стала первой по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве социально значимых объектов. Одной из первых в стране разработала ТИМ-стандарт. Это набор условий, которым должны соответствовать цифровые модели объектов, чтобы обеспечить высокое качество и скорость работ.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, принятое постановление утверждает порядок формирования и ведения машиночитаемой исполнительной документации. Проработана нормативная база для перехода на цифровой принцип формирования исполнительной документации в строительстве.

"Это не шаг, а огромный скачок в будущее нашего стройкомплекса. Мы стали первым регионом после Москвы, переходящим на электронные отчеты о ходе работ на бюджетных объектах", — рассказал Михаил Волков.

Отметим, что сегодня областной минстрой ведет работу по интеграции информационных систем для того, чтобы ими могли пользоваться все региональные ведомства. Согласно постановлению, электронная исполнительная документация заменит бумажную на объектах, контракты на строительство и реконструкцию которых заключены после 1 января 2024 года.

Машиночитаемое документирование строительства — это перевод исполнительной документации строительства в данные, которые после введения в систему могут и передаваться, и обрабатываться без участия человека. В системе будет виден каждый созданный и подписанный документ, акт выполненных работ и прочая исполнительная документация.

Напомним, ранее проект создания кампуса УрФУ презентован в Москве на стратегических сессиях.