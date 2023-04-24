На Урале зоозащитники получат гранты на строительство вольеров и стерилизацию бездомных собак

Заявки на гранты принимаются до 23 мая. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовал прием заявок на получение грантов, средства которых предназначаются на стерилизацию бездомных собак и возведение вольеров для них. В бюджете региона для этих целей предусмотрели 2,8 миллиона рублей.

Подать документы на конкурс могут социально ориентированные некоммерческие организации, у которых есть помещения для содержания животных и ухода за ними. Опыт работы организаций в сфере зоозащиты должен быть не меньше года. Заявки на гранты принимаются до 23 мая. Средства гранта разрешено направить на оборудование вольеров для бездомных собак и оплату операций по стерилизации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Гранты из бюджета региона свердловские зоозащитники получают с 2022 года. В прошлом году средства выиграли 3 некоммерческие организации, они возвели 2 вольера и сделали 170 стерилизаций.

В этом году департамент ветеринарии Свердловской области собирает информацию из муниципалитетов о количестве собак, имеющих специальную бирку, а также о животных, у которых нет маркировки. Также ведется сбор данных о местах обитания бездомных псов и фактах их нападения на людей. Это необходимо для того, чтобы оперативно скоординировать работу с бездомными животными и снизить риск нападения на жителей.

На Среднем Урале работают 11 частных и 1 муниципальный приют, где размещают животных без владельцев. До 2026 года в регионе планируют создать еще 6 приютов для животных. Ежегодно из бюджета Свердловской области выделяются средства на обращение с бездомными животными, в 2023 году предусмотрено более 100 миллионов рублей.

Ранее в Свердловской области приняли новый порядок контроля за бездомными собаками.