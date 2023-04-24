Семья из Свердловской области выиграла в лотерею более миллиона рублей

На выигранные деньги супруги решили купить летние шины для автомобиля. Фото: пресс-служба государственной лотереи "Столото"

Татьяна Уласень с мужем выиграли в очередном тираже "Русского лото" 1 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи "Столото".

Свердловчане рассказали, что они много лет принимают участие в государственных лотереях. Муж Татьяны Уласень покупает билеты, а она следит за розыгрышами по телевизору.

"К седьмому туру у меня осталось одно число в билете, бочонок с которым еще не вытянул ведущий из мешка. Я сложила на груди руки и подумала: "Боже мой, неужели я сейчас выиграю!" Когда из мешка достали бочонок с номером "8", у меня от волнения затряслись руки и ноги", — рассказала победительница.

На выигранные деньги супруги решили купить новую летнюю резину для автомобиля. На что они потратят оставшиеся призовые средства, решили не говорить.

Известно, что они любят проводить время на даче и ездят к внукам в гости.

Напомним, ранее свердловчанин выиграл в лотерею больше миллиона рублей.

Еще по теме: