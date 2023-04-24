В России могут отменить возможность смены пола в паспорте

Изменения законодательства позволят исключить в России возможность сменить пол путем замены документов. Фото: Галина Соловьева

В российском законодательстве может быть отменена возможность смены пола в паспорте и других документах. Изменение закона станет одним из первых шагов по законодательному закреплению семейных ценностей, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По словам министра, допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. Константин Чуйченко отметил, что сейчас одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка медицинской организации об изменении пола. Однако обязательство по проведению хирургических вмешательств для получения человеком справки об изменении пола не предусматривается.

"С 2018 (когда начали действовать механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте) по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков", — рассказал ТАСС министр юстиции Константин Чуйченко.

По словам Константина Чуйченко, вопросы изменения пола не только вызывают юридические коллизии, но и не соответствуют текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам. Он привел пример, что "человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?"

В ближайшее время Минюст России начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния, а также в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и другие нормативные акты. Это позволит исключить в России возможность сменить пол человека путем замены документов.

Отмена возможности смены пола в паспорте и других документах рассматривается в рамках начала работы по оценке действующего законодательства на соответствие основам государственной политики по укреплению традиционных ценностей и конституционным приоритетам защиты семьи, материнства и детства.

Напомним, ранее в России предложили ввести уголовное наказание за надругательство над паспортом.