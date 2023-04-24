Через Свердловскую область проследуют "Эшелоны Победы"

Во главе "Эшелонов Победы" будут раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

По железнодорожной магистрали через Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области, ХМАО-Югру и ЯНАО пройдут два ретропоезда на паровозной тяге — "Эшелоны Победы". Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Первую остановку на территории Свердловской области "Эшелон Победы" сделает 2 мая в 10:00 на станции Кузино. Последнюю — 12 мая в 15:50 в Качканаре. В Екатеринбург состав прибудет 5 мая в 9:00. Увидеть его можно до 14:30.

Подробное расписание остановок ретропоезда опубликовано на сайте СвЖД.

В составе "Эшелона Победы" можно увидеть солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню, вагон-электростанцию. Все они были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

На открытых железнодорожных платформах будет выставлена техника времен Великой Отечественной войны: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль ГАЗ-67. В одном из вагонов можно будет ознакомиться с экспозицией "Дорога помогает победить".

В составе одного из эшелонов будет курсировать "вагон памяти" с фотографиями участников войны. Все желающие могут передать фотографии своих близких-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции.

Во время стоянки поездов на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны и экспозиции, послушать экскурсии, сделать фото. На платформах пройдут митинги и концерты, прозвучат стихи и песни о войне.

"Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами под звуки оркестра встречали поезда Победы", — отметили организаторы проекта.

Напомним, ранее в Екатеринбурге представили нетипичную постановку об эвакуации под названием "Эшелон".