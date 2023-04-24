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24 апреля 2023, 20:29

В Екатеринбурге в Родительский день к кладбищам будут ходить дополнительные автобусы

Автобус

Дополнительные автобусы пойдут по маршрутам № 82 и 99 к Нижне-Исетскому и Окружному кладбищам. Фото: Галина Соловьева

Дополнительные автобусы в Родительский день, 25 апреля, будут ходить к Нижне-Исетскому и Окружному кладбищам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Родительский день, иначе говоря Радоницу, православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. В этот день поминают усопших и посещают места захоронений. Верующие с утра ходят в церковь, а после обеда — на кладбище.

ЕМУП "Гортранс" организовало движение автобусов по следующим дополнительным маршрутам:

  • № 82 "Метро Ботаническая" — "Нижне-Исетское кладбище" проедет по улицам: Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Начало движения от станции метро "Ботаническая" в 09:00, интервал движения 18–20 минут. Отправление последнего рейса от Нижне-Исетского кладбища в 19:00;
  • № 99 "Площадь 1-й Пятилетки" — "Кладбище Окружное" проедет по улицам: Машиностроителей — проспект Космонавтов — Кольцевая автодорога — автодорога на Окружное кладбище. Начало движения от площади 1-й Пятилетки в 08:30, интервал движения 20–30 минут. Отправление последнего рейса от Окружного кладбища в 19:00.

Напомним, в Родительский день в Екатеринбурге сократят интервал в движении автобусов.

Областная газета Свердловской области

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