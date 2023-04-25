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Общество
25 апреля 2023, 09:29

В Свердловской области стартует Всероссийская акция "Георгиевская лента"

  Олеся Касперович
Акция проводится почти двадцать лет

Волонтеры будут раздавать главный символ Победы всем желающим. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, 25 апреля, во всех регионах России стартует Всероссийская акция "Георгиевская лента". В Екатеринбурге мероприятие начнется в 11:00 в Историческом сквере.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, кроме Екатеринбурга акция будет проводиться также в Нижнем Тагиле, Ирбите, Богдановиче, Сысерти и других муниципалитетах.

"До 8 мая волонтеры планируют раздать уральцам около 11 тысяч лент — одного из главных символов Дня Победы", — говорится в сообщении департамента.

Напомним, акция "Георгиевская лента" проводится с 2005 года. Лента, которую вручают как символ памяти, является копией возрожденной в 1941 году оранжево-черной "Гвардейской ленты". Ее история ведет к ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному в 1769 году императрицей Екатериной II. Так поощряли воинов за верность, храбрость и благоразумие.

Ранее власти Екатеринбурга рассказали о мероприятиях ко Дню Победы.

Областная газета Свердловской области

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