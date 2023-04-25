Пенсионерке из Екатеринбурга вернули похищенные два года назад деньги

Сотрудники екатеринбургского уголовного розыска нашли преступницу, которая подозревается в серии хищений денег у пенсионеров. Раскаявшись, она вернула одной из пострадавших женщин украденные два года назад 200 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Екатеринбургу, 63-летняя ранее неоднократно судимая жительница соседней Челябинской области приходила к пенсионерам под видом соцработника. Она информировала доверчивых пожилых людей о том, что якобы в стране будет проводиться денежная реформа. И ей необходимо переписать номера банкнот. При "переписывании" преступница подменяла настоящие деньги фейковыми, из серии "Банка приколов".
Так, у 87-летней жительницы Ленинского района Екатеринбурга еще два года назад подозреваемая украла 200 тысяч рублей. Потерпевшая заметила подмену только через пару дней и сразу сообщила в отдел полиции № 5. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации "Кража".
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность женщины, причастной к данному преступлению. После задержания подозреваемая признала свою вину и даже вернула обманутой пенсионерке похищенные 200 тысяч", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Правоохранители просят граждан быть бдительными и не пускать в свой дом незнакомцев. Это может привести к более тяжким последствиям, чем кража денег.
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