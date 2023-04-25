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Общество
25 апреля 2023, 10:34

Пенсионерке из Екатеринбурга вернули похищенные два года назад деньги

  Олеся Касперович
Ранее женщина неоднократно была судима

Преступница раскаялась в том, что обманула пожилую женщину, и вернула ей украденные 200 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Екатеринбургу

Сотрудники екатеринбургского уголовного розыска нашли преступницу, которая подозревается в серии хищений денег у пенсионеров. Раскаявшись, она вернула одной из пострадавших женщин украденные два года назад 200 тысяч рублей. 

63-летняя подозреваемая взята под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Екатеринбургу

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Екатеринбургу,  63-летняя ранее неоднократно судимая жительница соседней Челябинской области приходила к пенсионерам под видом соцработника. Она информировала доверчивых пожилых людей о том, что якобы в стране будет проводиться денежная реформа. И ей необходимо переписать номера банкнот. При "переписывании" преступница подменяла настоящие деньги фейковыми, из серии "Банка приколов".

Заведено уголовное дело по статье "Кража". Ранее женщина была судима за другие преступления. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Екатеринбургу

Так, у 87-летней жительницы Ленинского района Екатеринбурга еще два года назад подозреваемая украла 200 тысяч рублей. Потерпевшая заметила подмену только через пару дней и сразу сообщила в отдел полиции № 5. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации "Кража".

Преступница решила вернуть бабушке деньги. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Екатеринбургу

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность женщины, причастной к данному преступлению. После задержания подозреваемая признала свою вину и даже вернула обманутой пенсионерке похищенные 200 тысяч", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранители просят граждан быть бдительными и не пускать в свой дом незнакомцев. Это может привести к более тяжким последствиям, чем кража денег.

Ранее "Областная газета" писала, что полиция и следователи усилили профилактическую работу со свердловскими подростками.

Областная газета Свердловской области

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