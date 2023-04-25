Регионы России могут получить право на усыпление бездомных собак, опасных для населения

Региональная власть с учетом мнения общественности будет регулировать правила обращения с бездомными животными. Фото: Галина Соловьева

Госдума 16 мая может принять в первом чтении законопроект, согласно которому региональные власти будут наделены правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Проект закона "Единой России" и "Новых людей" поддержали в правительстве.

Таким образом, регионы смогут устанавливать свои законы, которые в том числе дадут им право на усыпление бездомных агрессивных собак.

"Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос", — приводят "Известия" слова одного из авторов законопроекта Николая Будуева.

Авторы законопроекта отмечают, что за последнее время в России стали все чаще фиксироваться случаи нападения уличных собак на людей. Особенно неблагоприятная обстановка складывается в регионах Сибири и Дальнего Востока. А трагедия, которая произошла в начале апреля в Оренбурге, когда бездомные собаки загрызли насмерть 9-летнего мальчика, побудила законодательное собрание Оренбургской области в конце прошлой недели обратиться к спикерам Госдумы и Совета Федерации с законопроектом, которым также предлагается разрешить гуманное усыпление животных.

В "Русской гильдии кинологов" проблему признают, но предлагают решать ее до нападения агрессивных собак на человека. Кроме того, глава организации Николай Захаров считает, что необходимо разработать методику определения агрессивности животных, чтобы не допустить перегибов на местах.

Добавим, что ранее в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, которые предусматривали решение этой проблемы, но они не были приняты. Например, предлагалось запретить выпускать бездомных животных из приютов.

Ранее Госдума приняла закон об ответственности за фейки об участниках спецоперации.