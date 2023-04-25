Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о новых форматах акции

Главный символ праздника — портрет ветерана. Фото: Павел Ворожцов

Традиционная акция "Бессмертного полка" в этом году пройдет в новых форматах. Организаторы предложили уральцам несколько альтернативных вариантов участия в ней.

"Первый формат — это "Бессмертный полк" на автомобилях. Красиво оформленные заламинированные портреты можно размещать на задних и боковых стеклах машин. Главное, чтобы они не загораживали обзор водителю", — рассказал на пресс-конференции руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" по Свердловской области Сергей Боровиков.

Он также добавил, что портреты можно размещать не только на личных транспортных средствах, но и на служебных автомобилях и общественном транспорте.

Второй формат адресован тем, кто 9 мая будет находиться на работе или на службе. Свердловчане могут закрепить булавкой на одежду или повесить на ленточку заламинированный бейдж формата А5 с портретом ветерана. Также можно напечатать фото на одежде.

По словам руководителя исполкома штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" по Свердловской области Павла Ежова, главный символ праздника — портреты ветеранов — должны быть повсюду.

На сайте "Бессмертного полка" доступен конструктор оформления фото. В него нужно загрузить портрет ветерана, его имя, воинское звание, годы жизни, выбрать один из предложенных вариантов оформления. Формируется pdf-файл, который можно скачать на компьютер, распечатать, заламинировать и использовать в новых форматах акции.

"Нам важно, чтобы "Бессмертный полк" распространился в соцсетях. Это популярный формат не только для молодежи. Сейчас мобильными гаджетами прекрасно владеет и старшее поколение", — отметил Павел Ежов.

Организаторы акции намерены создать грандиозное панно-открытку из множества пикселей. Каждый из них — портрет ветерана. Фотографии будут приближаться, чтобы можно было прочесть имя и историю героя. Видеоролики планируется транслировать на всех экранах, которые установлены на улицах, площадях и стадионах городов Свердловской области. Отправить портрет ветерана можно до 30 апреля через сайт "Бессмертного полка".

На портале акции все желающие могут сгенерировать аватар с портретом ветерана и разместить его в соцсетях. Организаторы призывают размещать в интернете фотографии с портретами героев Великой Отечественной войны с хэштегами #Нашбессмертныйполк и #Героиснами. Все они войдут в видеофильм об акции и будут размещены на интернет-ресурсах "Бессмертного полка".

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