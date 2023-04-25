Область на карте: речные трамвайчики, футбол с перуанцем и скамейка из карандашей

Фото: Пресс-служба Талицкой ЦРБ

По Исети – на речном трамвайчике, футбол с перуанцем и скамейка из карандашей – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Талица

Начался долгожданный ремонт поликлиники центральной районной больницы, в которой ежедневно принимают до 800 пациентов.

Как пишет газета «Восточная провинция», это первый этап обновления здания. За лето рабочие обновят фасады, заменят окна, стоки и отмостки – на эти цели из областного бюджета выделены 9,4 миллиона рублей.

Весь ремонт рассчитан на три года – за это время в поликлинике приведут в порядок внутренние помещения, заменят крышу, обустроят входные группы и сделают здание более удобным для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Пресс-служба Талицкой ЦРБ

Артемовский

В городе открылась государственная аптека – первая из пяти в этом муниципалитете.

Как сообщили «Егоршинские вести», раньше в городском округе действовала муниципальная аптечная сеть, однако она не справлялась с запросами пациентов, и ее было решено реорганизовать. Кроме госаптеки, которая открылась в самом городе, новые аптечные точки откроют в селе Покровском, поселках Буланаш, Сосновый Бор и Красногвардейский. Их жители смогут приобретать как безрецептурные лекарства, так и медикаменты по рецепту.

Красноуфимск

В городе появится бассейн для малышей, пишет «Красноуфимск онлайн».

Как сообщает издание, в местном физкультурно-оздоровительном центре есть бассейн, но он предназначен для детей от семи лет. По инициативе главы города Михаила Конева в городе решили открыть бассейн, где смогут плавать и дошколята. Для этого было решено отремонтировать уже существующий бассейн на базе детского сада № 16 – после переезда детского реабилитационного отделения в другое здание это помещение простаивало. Капитальный ремонт проводят за счет внебюджетных средств и средств городского бюджета. Бассейн примет малышей к концу этого года.

Каменск-Уральский

В городе взялись за развитие речного туризма.

Как сообщает портал «Виртуальный Каменск» со ссылкой на городскую администрацию, в этом сезоне в Каменске-Уральском запустят два новых речных трамвайчика для турпрогулок. Открытое судно разместится на территории базы «Металлист» и будет возить пассажиров к одной из туристических точек – Угорскому поселью. Закрытый трамвайчик будет базироваться в Красногорском районе на базе «Салют». Его уже спустили на воду.

Краснотурьинск

У здания детской художественной школы установили скамейку в виде карандашей.

Как сообщает «Заря Урала», в ближайшее время на территории появится еще один арт-объект – скульптура «Художник». Планируется, что это место станет фотозоной для горожан.

Фото: «Заря Урала»

Позариха (Каменский городской округ)

Ученики Каменской средней школы сыграли в футбол с перуанцем Хулио ВИЗКАРРОЙ.

Как рассказала газета «Пламя», Хулио родился в Перу, а ныне является гражданином США. В Позариху он приехал вместе с женой Людмилой – уроженкой села и двухлетним сыном Оливером. Гость пообщался с учениками школы на английском языке и сыграл с ними в футбол. Ребята остались в восторге от встречи. Как отмечают в учреждении, такая практика помогает развивать интерес школьников к изучению иностранных языков.

Фото: «Пламя»