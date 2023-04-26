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Общество
26 апреля 2023, 09:17

Первая ночная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге

Репетиция парада Победы

Взаимодействие отработали пешие парадные расчеты. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня ночью в центре Екатеринбурга прошла первая ночная репетиция парада Победы. В ней приняли участие пешие расчеты, сообщил корреспондент "Областной газеты". 

Взаимодействие в составе парадного расчета отработали военнослужащие Центрального военного округа. Также в пешей тренировке приняли участие расчеты Росгвардии, МЧС, ФСИН. 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Самыми юными участниками репетиции стали курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского суворовского училища. 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, следующая репетиция парада Победы пройдет на екатеринбургской площади 1905 года в ночь с 28 на 29 апреля. "Областная газета" публиковала актуальный график ограничения движения на время репетиций. 

Областная газета Свердловской области

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