Маткапиталом через банки с начала года распорядились 3,5 тысячи свердловских семей

Семьи могут напрямую обращаться в банк для использования маткапитала при оформлении кредита на покупку или строительство жилья. Фото: Алексей Кунилов

3,5 тысячи семей в Свердловской области с начала 2023 года подали заявления о распоряжении материнским капиталом через банки, с которыми у Социального фонда России (СФР) заключены соглашения, сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Семьям разрешено обращаться в банки напрямую, если средства маткапитала они решили задействовать для покупки или строительства жилья с привлечением кредита. Заявление на приобщение средств материнского капитала свердловчане могут подать в банк вместе с заявкой на оформление ипотеки. Дополнительно обращаться в СФР не нужно, так как между фондом и финансово-кредитными учреждениями налажено информационное взаимодействие.

В случае если кредит уже оформлен, а маткапитал не задействован, родителям необходимо подать заявление на приобщение средств капитала в СФР. Фонд самостоятельно получит все необходимые сведения из банка.

Напомним, 80% обращений от свердловчан в СФР поступает через портал Госуслуг.

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