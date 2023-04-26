По поручению губернатора погорельцам Сосьвы оказывается необходимая помощь

С погорельцами в Сосьве встретились первый замгубернатора Алексей Шмыков и главы свердловских министерств. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьву по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прибыл его первый заместитель Алексей Шмыков. Он встретился с жителями, дома которых сгорели на пожаре, случившемся в поселке накануне.

По данным департамента информационной политики региона, сейчас составляется перечень вопросов от погорельцев, которые необходимо решить в оперативном порядке. Жителям нужно помочь не только в расселении, но и в восстановлении документов, банковских карт.

Евгений Куйвашев поручил принять решения отдельно по каждой семье и адресно рассмотреть заявки на помощь.

"Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал. Ключевая задача сегодня — оперативно провести выплаты, которые возможно, разобраться с восстановлением документов и банковских карт", — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Из-за задымленности в Сосьве минздрав региона организовал для жителей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, а также беременных женщин переезд в клиники Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.

Накануне на место ЧП прибыли руководители ГУ МЧС по Свердловской области, члены регионального правительства — заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев, министр социальной политики Андрей Злоказов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, а также и.о. министра здравоохранения Сергей Турков.

"Мы искренне разделяем ваше горе и переживаем не меньше, чем вы. У нас таких пожаров на территории области еще не было. Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину и виновный в этом пожаре будет привлечен к ответственности. Нам же с вами сейчас нужно определиться, как действовать дальше", — сказал на встрече с жителями министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Жителям сейчас необходимо определиться, будут ли они оставаться в Сосьве или готовы уехать из поселка. Также погорельцам нужно написать заявления на восстановление документов и банковских карт. В ближайшее время пострадавшие получат первую обязательную выплату в 10 тысяч рублей. Муниципальная комиссия оценит ущерб, который нанесен домовладельцам. После этого семьи получат компенсации, положенные по закону. Кроме этого, будет решаться вопрос по восстановлению и возведению домов потерпевших жителей.

Напомним, пожар в Сосьве охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС отстояли от огня 1 200 домов.

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