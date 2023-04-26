В Свердловской области запустили сбор гуманитарной помощи для погорельцев

Пункты сбора организованы в Екатеринбурге на Хохрякова, 9 и Крылова, 2. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от пожаров. Сбор организовали региональные отделения партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

К жителям региона обратились депутаты Госдумы РФ Антон Шипулин и Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков.

"Уральцы — очень отзывчивые люди и всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Сегодня стихия уничтожила дома наших земляков, и им нужна наша поддержка. Руководство региона предпринимает все меры, чтобы помочь пострадавшим от стихии. Депутаты также не останутся в стороне и окажут всестороннюю помощь и поддержку. Мы обращаемся к жителям области с просьбой присоединиться и помочь пострадавшим. Сбор средств для жителей Сосьвы будет осуществляться через благотворительный фонд. Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" и все местные отделения также готовы помочь в сборе вещей и волонтерской помощи. Только вместе мы можем противостоять любым угрозам и напастям", — сказал Дмитрий Жуков.

Единый пункт сбора помощи организован по адресу: Екатеринбург, Хохрякова, 9. С 9:00 до 18:00 здесь готовы принять продукты питания, одежду, предметы первой необходимости. Кроме того, организована горячая линия по телефону (343) 350-09-42. Первая партия гуманитарного груза будет направлена в Сосьву, где от пожара пострадали 92 строения. Пункт помощи в Сосьве решено открыть на базе Дома культуры.

Партии гумпомощи уже начали поступать в Сосьву, первыми вещи и средства гигиены отправили из комплексного центра социального обслуживания Серова, сообщил на встрече с жителями Сосьвы министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Также сбор помощи организовало региональное отделение Красного Креста. Необходимые вещи можно приносить в Дом добровольцев (Екатеринбург, Крылова, 2). Нужны полотенца, одежда и обувь всех размеров, в том числе для детей, постельное белье, гигиенические и косметические принадлежности, посуда, продукты с длительными сроками хранения. Для справок доступен телефон: +7 932 615-01-12.

Также собрать гуманитарную помощь для жителей Сосьвы поручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На помощь привлечены волонтеры центра "Мы рядом", сообщает пресс-служба городской администрации.

"Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи. У нас работает волонтерский центр, который занимается поддержкой семей мобилизованных и отправкой гуманитарных грузов в зону СВО. Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня", — сказал Алексей Орлов.

Волонтеры центра доступны с любой день недели с 10:00 до 20:00, связаться с ними можно по телефону горячей линии: 8 (800) 101-51-62. Сообщения можно присылать в мессенджеры и в группу в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева погорельцам Сосьвы оказывается вся необходимая помощь.

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