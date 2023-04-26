Почта России доставит ветеранам поздравления Владимира Путина с Днем Победы

В почтовом отправлении — открытка с поздравлением в связи с 78-й годовщиной Победы. Фото: Павел Ворожцов

С 2 по 8 мая почтальоны Почты России вручат ветеранам Великой Отечественной войны около полумиллиона персональных поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба АО "Почта России".

В почтовом отправлении — открытка с поздравлением в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанная Владимиром Путиным.

Сотрудники почты при необходимости уточнят новое место жительства ветерана, если он переехал, и доставят поздравление по актуальному адресу. Если получателя не окажется дома, то письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а почтальон будет регулярно приходить, чтобы лично доставить поздравление.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ветеранам Великой Отечественной войны будут доступны бесплатные перелеты.

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