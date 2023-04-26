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26 апреля 2023, 15:16

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил обеспечить уборку территорий к 9 Мая

Субботник в Екатеринбурге

Городские коммунальные службы приведут в порядок улицы, парки, скверы и мемориалы. Фото: Алексей Кунилов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он поручил городским и районным службам обеспечить безукоризненную уборку территорий, где расположены военные мемориалы, памятники и обелиски.

"Мероприятия в честь Великой Победы состоятся в каждом районе. Первичным для нас является безопасность людей. Особая задача — уборка города: чистота улиц, парков, скверов, других общественных пространств", — приводит слова Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область присоединилась к Всероссийскому субботнику.

Областная газета Свердловской области

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил обеспечить уборку территорий к 9 Мая