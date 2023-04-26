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26 апреля 2023, 16:58

Владимир Путин провел телефонный разговор с Евгением Куйвашевым по пожару в Сосьве

Владимир Путин

Владимир Путин в курсе пожара в Сосьве. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по ситуации в Сосьве, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-кола.

"Президент в курсе. Будем вас информировать", — прокомментировал Дмитрий Песков.

Также, по словам Дмитрия Пескова, президент поручил оказать необходимую помощь пострадавшим жителям населенного пункта, сообщает телеканал "Россия 24". 

Напомним, для погорельцев из Сосьвы открыты горячие линии.

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Областная газета Свердловской области

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