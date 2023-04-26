Четко, оперативно, сообща

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков (справа) и начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев на месте координировали работу по тушению огня и оказанию помощи пострадавшим жителям Сосьвы. Фото: ДИП

Сегодня, 27 апреля, Евгений КУЙВАШЕВ работает в Сосьве. Ранее губернатор доложил президенту Владимиру ПУТИНУ о ситуации, сложившейся в поселке в результате пожара.

Пожар начался 25 апреля. Огонь охватил площадь 9 тысяч квадратных метров, сгорели 108 домов, сообщили в региональном управлении МЧС.

По поручению Евгения Куйвашева в Сосьву незамедлительно были направлены первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, замгубернатора Азат Салихов, министры общественной безопасности Александр Кудрявцев, энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, социальной политики Андрей Злоказов. Для координации действий по ликвидации пожара и его последствий в регион прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

Глава региона оперативно принял решение по организации помощи для жителей поселка. Людям помогают решить вопросы с выплатами и расселением, восстановить документы и банковские карты. Общественные организации осуществляют поставку гуманитарной помощи для пострадавших в результате пожара.

Виновные будут наказаны По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, по одной из версий пожар в Сосьве начался из-за тлевшего опила на территории лесоперерабатывающего предприятия. «Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. В район ЧП прибыли представители правительства региона и министерства общественной безопасности», – резюмировал Валерий Горелых. Следственным отделом СКР возбуждены два уголовных дела: по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, и по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого было обнаружено в ходе тушения пожара в одном из сгоревших домов в Сосьве.

Причиной пожара в Сосьве вечером 25 апреля послужило возгорание отходов деревообрабатывающего производства. Пламя от них перекинулось на соседние строения. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности, сообщило ГУ МЧС России по Свердловской области. Для ликвидации возгорания ведомство направило в поселок вертолет МИ-8 и группировку пожарных. Позже группировка была усилена.

К работе оперативно подключилось руководство региона. Евгений Куйвашев поручил оперативно провести в Сосьве заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). По распоряжению губернатора уже вечером 25 апреля в поселок были направлены заместитель главы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Им поручили осуществлять координацию работы на месте, оказывая всю необходимую помощь в ликвидации пожара и его последствий. Особое внимание Евгений Куйвашев поручил уделить расселению людей.

Такие поручения Евгений Куйвашев дал и в связи с другими возгораниями в регионе. Губернатор поставил задачу мобилизовать все службы, которые находятся в ведении регионального минздрава.

Следующим решением Евгения Куйвашева стал ввод в Свердловской области с 25 апреля режима повышенной готовности – на него были переведены все коммунальные, энергетические и газовые службы Среднего Урала.

В связи с обстановкой, складывающейся в п. Сосьва, решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации.

Какие предусмотрены штрафы За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или административный штраф: для граждан – от 5 000 до 15 000 рублей;

для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;

для ИП – от 40 000 до 60 000 рублей;

для юридических лиц – от 300 000 до 400 000 рублей. Штрафы за те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, будут выше. Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара и уничтожение имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, сумма штрафа для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Вчера ближе к 10 утра пожар был локализован на площади в 9 тысяч квадратных метров, сотрудники МЧС отстояли от огня 1 200 домов, говорилось в сообщении ведомства. Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев позже на заседании штаба уточнил, что сил и средств для ликвидации пожара в Сосьве достаточно. «Всего в группировке МЧС задействовано 142 человека личного состава и 30 единиц техники. На данный момент у нас локализация по жилым зданиям. Вчера по территории Сосьвинского городского округа было штормовое преду­преждение по ветру, порывы ветра достигали 20 м/с. Это одна из причин сложностей, возникших при тушении этого пожара», – сказал он.

Азат Салихов вчера в утреннем комментарии «ОГ» охарактеризовал ситуацию в Сосьве как сложную.

«Она действительно сложная, не буду отрицать. Огнем уничтожено 108 жилых домов, в которых проживали 610 человек, все пока размещены у родственников. Но уже развернут пункт временного размещения. К сожалению, есть один погибший», – сообщил заместитель губернатора.

«В рамках режима повышенной готовности всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя – незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранение аварий», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министра, в Сосьве сформирован противо­аварийный запас оборудования и материалов, в том числе электрогенераторов. На месте работает бригада энергетиков «Россети-Урал», которая была перенаправлена из Серова. После ликвидации пожаров специалисты в оперативном порядке приступят к восстановлению поврежденных сетей. Для обеспечения водой жителей и пожарных организована подача электроэнергии на скважины.

«Координация действий энергетиков со спасателями, главами городских округов и сельских поселений идет почти в круглосуточном режиме. На контроле находится как состояние электросетевых объектов, расположенных в непосредственной близости от очагов возгорания, где работают коллеги из МЧС, так и работы для восстановления электроснабжения населения на территориях, где было зафиксировано повреждение сетевых объектов по вине третьих лиц и неосторожного обращения с огнем», – уточнил в комментарии «ОГ» генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Для жителей поселка Сосьва, потерявших в крупном пожаре жилье и имущество, заработали горячие линии. В местном Доме культуры развернули центр помощи, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам. Задачу обеспечить местных жителей всем необходимым на первый период по поручению Евгения Куйвашева поставил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков на заседании комиссии по ЧС, прошедшем 26 апреля.

«Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и для решения тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время – прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях», – отметил Алексей Шмыков вчера днем в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, в регионе есть вся необходимая нормативная база для оказания материальной помощи погорельцам. В первую очередь им оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей. Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью. Затем начинается проработка вопросов, связанных с жильем: часть жителей Сосьвы хочет остаться в поселке и восстанавливать дома, кто-то из погорельцев выразил желание уехать. Алексей Шмыков подчеркнул: вся эта информация собирается, анализируется для выработки дальнейших шагов.

Свердловская полиция помогает в оформлении документов погорельцам Сосьвы, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В поселке функционирует передвижной пункт территориального ОВД, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки: водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) и паспортов РФ, уточнил он.

В области объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от пожаров. Его организовали региональные отделения партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также региональное отделение Красного Креста. Первая партия гуманитарного груза будет направлена в Сосьву. Пункт помощи в Сосьве решено открыть на базе Дома культуры.

Вчера гуманитарная помощь уже начала поступать в Сосьву, первыми вещи и средства гигиены отправили из комплексного центра социального обслуживания Серова, сообщил на встрече с жителями поселка министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем. Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности! В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области