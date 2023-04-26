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26 апреля 2023, 20:24

В Екатеринбурге откроется площадка для подготовки операторов дронов

Макет танка "Абрамс"

На площадке "Академии БАС" есть копия танка "Абрамс", который анонсировали представители НАТО для поставок в зону СВО. Фото: Дмитрий Нечаев

Первая в России площадка для подготовки операторов FPV-дронов откроется в Екатеринбурге 28 апреля 2023 года. Проект реализован центром компетенций беспилотных авиационных систем УрФО — "Академией БАС".

На площадке будет проходить подготовка специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) различных типов: от маленьких дронов-камикадзе весом менее 1 кг до платформ, которые могут доставлять на передовую до 15 кг медикаментов.

Особенность площадок "Академии БАС" — копия танка "Абрамс", который анонсировали представители НАТО для поставок в зону специальной военной операции. С помощью этого макета происходит обучение операторов, совершенствуются программно-аппаратные возможности беспилотных платформ.

Отметим, что 28 апреля в технопарке "Университетский" пройдет первый на Урале интенсив, посвященный дальнейшему развитию отрасли беспилотных авиационных систем.

"Академия БАС" имеет компетенции для запуска серийного производства всех типов беспилотных авиационных систем. Ее обучающая программа, учебные площадки, классы для занятий на симуляторах позволяют подготовить сотни специалистов для гражданских и специальных задач.

Напомним, в Екатеринбурге пройдет выставка дронов уральских производителей.

Областная газета Свердловской области

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